На жаль, це піде на користь РФ.

Сьогодні військовий злочинець і президент РФ Володимир Путін наказав приймати виплату за російський газ від "недружніх країн" в рублях. Навіщо було прийнято таке рішення, розповів експерт Вадим Денисенко. За його словами, цей крок, на жаль, піде на користь РФ. Завдяки переходу на рублі Росія зможе отримати євро, які так необхідні їй в поточній ситуації.

Для початку Денисенко пояснив, що взагалі сталося: "Росіяни скопіювали рішення саудитів, які вирішили частину своїх газових контрактів перевести з долара в юані. Путін запропонував ЄС весь газ купувати в рублях. Тепер європейці мають продавати таке потрібне в нинішніх умовах росіянам євро і купувати за нього рублі. І це буде робитися через російські банки. Обсяги наступного року, щонайменше 400 млрд євро, виходячи з нинішніх цін на газ. Відмовитися від російського газу ЄС в 2022-23 рр. просто не може".

При цьому Вадим Денисенко вважає, що в теорії, через 3-4 роки, Європа здатна стати менш залежною від енергетичного сектора РФ. Влада Кремля бачить таку перспективу і вирішила піти ва-банк. На їхню думку, потрібно перемогти на політичному та економічному фронті зараз. А далі — розбираємося по ситуації.

"Логіка росіян проста — є дві країни, які можуть посунути РФ на цьому ринку — Саудівська Аравія та Іран. На саудівському фронті США поки програють. Іранська угода блокується Ізраїлем за підтримки Німеччини. В цій грі Путін вважає, що треба виграти час. А потім Україна вийде з політичної моди. А він переграє всіх, бо в нього є енергоресурси.", — продовжив Вадим Денисенко.

На думку експерта, Путін не тільки зміцнив рубль, але і скорегував падіння ВВП РФ. Єдиний істотний удар, який по ньому може завдати Захід — це нафтове ембарго. Боротьба за його прийняття — основний фронт Москви і Вашингтона. Якщо Байден продавить заборону, то економіку Росії чекає різке падіння. В іншому випадку у Путіна з'явиться запас економічної стабільності, а вплив президента США в світі значно ослабне.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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