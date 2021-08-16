"Газпром" купив лише 4% із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень.

Російський "Газпром" відмовляється від нарощування транзиту газу по українській ГТС.

Про це, як повідомляє UBR.ua, свідчить результат аукціону Regional Booking Platform.

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"Газпром" купив лише 4% із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень.

В результаті ціна блакитного палива в Європі зросла до $585/тис.кубометрів.

На торги виставили потужності до 15 млн куб.м на добу, але викупленими виявилися тільки 0,65 млн куб. м на добу.

У "Газпрома" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських газотранспортних потужностей в обсязі 40 млрд куб.м – це 109 млн куб. м на добу.

Ціни на газ в Європі:

На початку липня ціна на газ в Європі досягла чергового максимуму - $555 за тисячу кубометрів.

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

6 серпня 2021 року на хабі TTF в Нідерландах ціна газу з поставкою 6 серпня досягла $520 за 1000 куб. м.

Чому зростає ціна:

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Станом на 4 серпня 2021 року ціни на газ у Європі та світі були найвищими за останні 20 років.

Автор: Олена Коваленко