З початку року контракт "на день вперед" в Європі в середньому коштує вже $301 за 1000 куб. м.

На хабі TTF в Нідерландах ціна газу з поставкою 6 серпня досягла $520 за 1000 куб. м.

Контракт "на день вперед" в Європі в середньому коштує вже $301 за 1000 куб. м, повідомляє "Ubr.ua".

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Понад 80% продажів "Газпрому" на європейський ринок здійснюються за спотовими індексами різного тимчасового базису – від місяця вперед до року вперед.

Як пише видання, в бюджет російського монополіста на поточний рік закладена середня ціна експорту в далеке зарубіжжя в $170 за 1000 куб.м. нещодавно компанія підвищила оцінку середньої ціни експорту до $240.

Враховуючи той факт, що Україна купує газ на хабах, підвищення ціни автоматично спровокує зростання тарифів.

Ціни на газ в Європі:

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна-інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Станом на 4 серпня 2021 року ціни на газ у Європі та світі були найвищими за останні 20 років.

Автор: Олена Коваленко