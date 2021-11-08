Рівень прокачування газу все ще не досяг заброньованого обсягу.

Російська Федерація в останні дні збільшила транзит газу до Європи. Рівень прокачування "блакитного палива" все ще не досяг заброньованих 109 млн кубометрів на добу.

Про це повідомив директор "Оператора ГТС України"Сергій Макогон у Facebook.

За його словами, російські газосховища в Європі заповнені майже на чверть.

"Станом на 5 листопада газпромівські сховища в Європі заповнені лише на 24,6%. Водночас рівень заповнення ПСГ в РФ найбільший з 2000 року. Чи буде збільшення поставок газу в Європу (з 8 листопада, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що від Росії не надходили додаткові заявки на транзит.

Читайте такожТакого ще не було: Україні пророкують відключення світла та перебої з опаленням через дефіцит вугілля"Більш того, транзит поки менше (88 млн м3), ніж заброньовано й оплачується Газпромом (109 млн м3)", - пояснив Макогон.

Нагадаємо, що Росія на початку листопада різко скоротила транзит газу територією України.

Транзит газу через Україну

Раніше глава компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявляв, що російський газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід України, не створює ніякої додаткової цінності для Європи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати"Північний потік-2".

1 листопада 2021 року генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив про те, що добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля.

Автор: Анастасія Горбачова