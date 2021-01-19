На думку держсекретаря США Майка Помпео, завершення будівництва газопроводу зробить Україну незахищеною до подальших російських агресивних дій.

Державний секретар США Майк Помпео обґрунтував важливість запровадження санкцій проти російського проекту «Північний потік-2» з метою підтримки України.

Про це йдеться у його заяві на сайті Державного департаменту США.

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«Сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти російської компанії KVT-RUS і визначають судно FORTUNA як заблоковане майно», - наголошує Помпео.

Зокрема, зазначається, що компанія KVT-RUS потрапила під обмежувальні заходи відповідно до розділу 232 закону «Акт про протидію противникам Америки шляхом запровадження санкцій» (CAATSA) за свідомий продаж, лізинг або надання РФ товарів, послуг, технологій, інформації або підтримки у спорудженні енергетичних експортних трубопроводів.

«Сполучені Штати розглянуть подальші дії у найближчому майбутньому відповідно до закону CAATSA та закону «Акт про захист європейської енергетичної безпеки» (PEESA) із внесеними правками», - йдеться у заяві.

«Якщо будівництво «Північного потоку-2» буде завершено, це надасть Росії можливості повністю обійти Україну, позбавити Україну життєво необхідних прибутків і зробити її незахищеною до подальших російських агресивних дій, одночасно забезпечуючи засоби для використання природних ресурсів у вигляді інструменту з політичного тиску та згубного впливу на Західну Європу», - наголосив Помпео.

Держсекретар США заявив, що сьогоднішні санкції демонструють, що США не бояться притягати до відповідальності тих, хто допомагає і сприяє використанню цього інструменту російського тиску.

Крім того, США продовжать співпрацювати з союзниками і друзями, аби забезпечити Європу надійними, диверсифікованими енергопостачаннями, що не підривають колективну безпеку.

Водночас, як заявляє Посольство США в Україні у мікроблозі Twitter, «Північний потік-2» загрожує життєво важливим національним інтересам США і Європи. «Ми й надалі підтримуємо енергетичну безпеку України й блокуємо спроби Росії використовувати енергетику для здійснення злочинного впливу», - наголошується у повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко