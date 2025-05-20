"Невидимі" потоки кораблів збігаються з великою кількістю суден, що підпадають під західні санкції.

Російський експорт нафти стає все важче відстежувати. Танкери, що перевозять "чорне золото", зникають з цифрових систем відстеження для обходу західних санкцій, повідомляє Bloomberg.

Згідно з моніторингом видання, за останні чотири тижні обсяги експорту нафти з РФ дещо знизилися. Але відстежувати їх стає все важче, оскільки все більше кораблів надають неправдиві дані про місцезнаходження – або взагалі не вказують його – в галузевій автоматизованій інформаційній системі.

Судна, що перевозять російську нафту, намагаються приховати свою діяльність під час отримання вантажу. Шістнадцять з 20 танкерів, що завантажувалися в Приморську в перші 18 днів травня, надсилали сигнали, що вказують на те, що вони знаходяться посеред найбільшого з островів біля Приморська.

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"Невидимі" потоки кораблів збігаються з великою кількістю суден, що підпадають під західні санкції. Індійські нафтопереробні компанії – життєво важливі покупці російських барелів – заявляли, що уникатимуть вантажів, які переміщуються в будь-який спосіб таємно, щоб обійти санкції. Неясно, чи дотримуються вони цього підходу.

Незважаючи на цю тактику, все ще можна добре відстежувати загальну кількість відправлень кораблів РФ, використовуючи супутникові знімки, звіти про перевезення та спостереження за автоматизованими сигналами протягом більш тривалих періодів часу.

Тіньовий флот РФ

Як відомо, ще у 2022 році ЄС запровадив стелю ціни на російську нафту у 60 доларів за барель та низку інших обмежень. Для обходу санкцій РФ використовує тіньовий флот.

20 травня Рада ЄС схвалила 17-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Зокрема, під санкції потрапили 189 танкерів з третіх країн, які представляють російський "тіньовий флот". Таким чином, під обмеження потрапили вже 342 кораблі.

Віце-президентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що блок запропонує обмежити стелю цін на російську нафту.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС знизити регульовану ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

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