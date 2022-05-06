Здається, Путін й сам не вірив, що Захід зможе стати настільки обʼєднаним перед обличчям агресії Кремля.

Пʼять пакетів санкцій Заходу не змогли зупинити військову машину Володимира Путіна, проте очікуване нафтове ембарго Росії, схоже, здатне завдати їй вирішального удару.

Про це йдеться у статті The Telegraph. Британська газета пише про найбільший прорахунок Путіна і ціну, яку доведеться за нього заплатити.

Хоча Путін не вірив, що Захід зможе стати настільки обʼєднаним перед обличчям агресії Кремля, щоб припинити свою залежність від російського викопного палива, звірства росіян у Бучі, тотальне знищення Волновахи, облога Маріуполя, включаючи авіаудар по драмтеатру, внаслідок якого загинуло близько 600 мирних жителів, і бомбардування "Азовсталі" змусили західний світ змінити думку щодо Росії. А найбільшою несподіванкою стало те, як далеко готовий піти ЄС.

Так, президент Європарламенту Урсула фон дер Ляєн в рамках шостого пакета санкцій проти РФ пропонує повністю заборонити імпорт усієї російської нафти до ЄС – неочищеної та очищеної. Водночас вона визнала, що зробити цей крок буде непросто через серйозну залежність низки членів ЄС від нафти РФ, проте ЄС "просто зобов'язаний піти на це".

Ба більше, розглядається заборона європейським суднам і компаніям надавати РФ послуги при транспортуванні її нафти в треті країни. Наслідки такого рішення будуть немислимими для РФ, адже її дуже сильно залежить від експорту нафти, на який торік припадало 45% загального доходу.

У такий спосіб енергетичне ембарго ЄС призведе до того, що Путіну банально не буде що інвестувати у свою голодну армію.

Як УНІАН вже писав, оголосити про нові обмеження для РФ планують до сакрального свята всіх "путіністів" – 9 травня. Санкції ЄС також торкнуться й Білорусь, яка фактично веде війну проти України ще від перших днів російського вторгнення.

Раніше аналітики The Economist оцінили, наскільки "прогнила" російська армія. Приниження в Україні руйнує останню претензію РФ на статус наддержави, мовиться у статті.

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