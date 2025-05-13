На російські кораблі "полюватимуть" СБУ та розвідка.

Україна готує юридичне підґрунтя для запровадження обмежень проти кораблів "тіньового флоту" РФ, який використовується агресором для обходу санкцій. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада схвалила у першому читанні відповідний законопроект.

За відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна включно з повітряними.

Відео дня

"Запропоновані зміни до законодавства дозволять це змінити, дозволивши накладати санкції на конкретні судна, повітряні судна, що дозволить більш ефективно боротися з рф в правовому полі", - пишуть автори законопроєкту.

Передбачається, що СБУ та українські розвідники будуть надавати інформацію щодо використання кораблів "тіньового флоту", для запровадження обмежень. Відповідні зміни пропонується внести до законів "Про Службу безпеки України" та "Про розвідку".

РФ використовує "тіньовий флот" старих та іноді незастрахованих суден, щоб обійти санкції та цінові обмеження, встановлені ЄС та його союзниками і заробити додаткові гроші на фінансування війни.

Санкції проти тіньового флоту РФ - головні новини

Європейська комісія вже підготувала 17-й пакет санкцій проти держави-агресора. В разі його ухвалення, кількість підсанкційних кораблів "тіньового флоту" РФ збільшиться вдвічі.

На початку травня Британія застосувала обмеження щодо 100 кораблів російського "тіньового флоту". Зазначається, що ці танкери становлять ядро російського тіньового флоту, що вивозить нафту на експорт, і з початку 2024 року перевезли нафти на 24 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: