Британія внесе до санкційних списків до 100 танкерів російського тіньового флоту.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сьогодні оголосить про найбільший пакет санкцій, націлений на тіньовий флот Росії. Як ідеться на сайті британського уряду, це посилить тиск на Володимира Путіна і захистить критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи.

Згідно з прес-релізом, Британія в п'ятницю внесе до санкційних списків до 100 танкерів російського тіньового флоту. Зазначається, що ці танкери становлять ядро російського тіньового флоту, що вивозить нафту на експорт, і з початку 2024 року перевезли нафти на 24 млрд доларів.

Стармер планує оголосити про санкції 9 травня на саміті представників країн Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у столиці Норвегії Осло. До JEF входять 10 країн: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії.

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Зазначається, що Британія вже ввела санкції проти кількох десятків танкерів, що перевозять російську нафту.

"Новий пакет означатиме, що Велика Британія запровадила санкції проти більшої кількості суден тіньового флоту, ніж будь-яка інша країна", - йдеться в заяві.

Прем'єр Британії наголосив, що кожен крок, спрямований на посилення тиску на Росію та досягнення справедливого і сталого миру в Україні, є кроком до безпеки та процвітання у Великій Британії.

"Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати, тому ми зробимо все можливе, щоб зруйнувати його (Путіна) тіньовий флот, позбавити його військову машину доходів від нафти і захистити підводну інфраструктуру, на яку ми покладаємося в нашому повсякденному житті", - заявив він.

Британський уряд також нагадує, що танкери тіньового флоту не тільки допомагають Москві заробляти на війну в Україні, а й пошкоджують підводні кабелі в Європі. Лідери країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил збираються в п'ятницю в Осло обговорити, зокрема, й охорону підводної інфраструктури.

Санкції проти Росії

Як відомо, Москва використовує "тіньовий флот" старих та інколи незастрахованих суден, щоб обійти санкції та цінові обмеження, встановлені ЄС та його союзниками.

Раніше в ЄС заявляли, що в 17-му пакеті санкцій будуть передбачені обмеження проти російського тіньового флоту і різні інші елементи.

За даними Bloomberg, у ЄС планують посилити обмеження проти російського "тіньового нафтового флоту", і зокрема, до санкційного списку пропонують додати 150 кораблів. Також санкції введуть проти 60 фізичних та юридичних осіб.

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