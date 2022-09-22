Також змінено групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував постанову про закриття так званої справи "Роттердам+".

Як повідомили у САП, постанову скасовано сьогодні як незаконну та необґрунтовану.

Одночасно з цим глава Антикорупційної прокуратури повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

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"Такі рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за наслідками проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування. Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу.

При цьому вказано, що 21 вересня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 жовтня 2021 року про відмову в задоволенні скарги на рішення щодо закриття кримінального провадження.

За результатами розгляду колегія суду частково скасувала ухвалу слідчого судді та закрила провадження за скаргами представників АТ "Нікопольський завод феросплавів№ та АТ "Запорізький завод феросплавів" на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження від 24 березня 2017 року.

"САП очікує на повний текст вказаного рішення суду. Правова позиція суду, викладена у повному тексті рішення, буде врахована при подальшому здійсненні досудового розслідування та прийнятті рішень у справі. Одночасно з цим незаконність та необґрунтованість рішення прокурора щодо закриття цього провадження не викликає в керівника САП жодних сумнівів", - йдеться у повідомленні САП.

Справа "Роттердам+" - що відомо

8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 мільярда гривень.

За даними НАБУ, серед підозрюваних – колишній голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк та екс-заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимир Бутовський.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за частиною 2 статті 364 "Зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України, а представникам приватних компаній інкримінують пособництво. Вовка оголошено у міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року ВАКС заочно арештував Вовка та Бутовського, який також переховується від слідства.

27 серпня 2020 року САП закрила провадження у справі "Роттердам+" в частині щодо підозрюваних через недостатні докази для встановлення їхньої вини.

У жовтні того ж року Вищий антикорупційний суд поновив слідство у справі "Роттердам+", вперше закрите прокурором САП Віталієм Пономаренком.

21 січня 2021 року прокурор Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". Згодом розслідування справи поновили.

9 квітня прокурор втретє закрив справу "Роттердам+", але пізніше його рішення скасував в.о. голови САП Максим Грищук.

У НАБУ неодноразово закликали тодішнього генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити прокурора. 5 травня Венедіктова змінила старшого групи прокурорів та призначила на цю посаду Дениса Демківа.

20 травня Демків учетверте закрив справу "Роттердам+".

13 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд відмовився відновлювати вчергове закриту справу "Роттердам+".

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