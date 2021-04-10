Прокурор Віталій Пономаренко вкотре закрив справу попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Пономаренко втретє закрив справу щодо формули "Роттердам+".

Про це інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Там повідомили, що 9 квітня прокурор Віталій Пономаренко вкотре закрив справу попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом.

Тепер НАБУ збирається оскаржити рішення про закриття справи та знову звернутися до Генерального прокурора, щоб вона змінила старшого групи прокурорів.

"Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень... Про це ж свідчать, в тому числі рішення про скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їх незаконністю та необґрунтованістю", - заявили у НАБУ.

Закриття справи "Роттердам+": що передувало

21 січня прокурор САП Віталій Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". У НАБУ заявили, що оскаржать "це незаконне рішення".

У листопаді 2020 року Вищий антикорупційний суд поновив слідство у справі "Роттердам+", вперше закрите прокурором Пономаренком на підставі того, що експертиза Служби безпеки України встановила відсутність збитків.

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Автор: Олег Давигора