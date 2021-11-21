Прем'єр запевняє, що віялових відключень електрики не планується.

Майбутньої зими в Україні не плануються віялові відключення електрики.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами глави уряду, на сайті Міністерства енергетики є розділ щодо планових або аварійних відключень. Він запевняє, що днями перевіряв його після скарг людей на відключення світла.

"Я заходив подивитися, чому відключають. Вказується або ремонт трансформатора, або ремонт лінії електропередач, вказаний час, на який відключається, причина, через яку відключається, хто відповідальний, ремонтні бригади виїжджають, ремонтують, вказані всі об’єкти. Цих ремонтів багато, як і завжди. Це цілорічна робота, яку роблять обленерго. Це не має жодного відношення до віялових відключень", - каже Шмигаль.

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За його словами, віяловими відключеннями управляє оператор систем розподілу. Полягають вони в системному відключенні цілих районів чи областей, про це заздалегідь повідомляється.

"Також ухвалюються відповідні рішення, які є публічними. Звичайно, суспільство про такі відключення знає і розуміє. І це зовсім різний масштаб і рівень, порівняно з тими плановими ремонтними роботами, які відбуваються в мережах. На сьогодні жодною організацією-регулятором, урядом, ніким в Україні не плануються віялові відключення. Тобто таких планів організації, підготовки віялових відключень в Україні немає", - переконує прем'єр.

Загроза віялових відключень в Україні

Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з постачанням електроенергії.

Високою ймовірність віялових відключень у Києві назвав мер столиці Віталій Кличко.

11 листопада Шмигаль запевнив, що наразі такої загрози немає.

Автор: Юрій Годован