Глава уряду запевнив, що тарифи не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вчергове запевнив, що тарифи на комунальні послуги в цьому опалювальному сезоні не підвищаться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні уряду.

"В листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію не зростають, і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону", - зауважив він.

Шмигаль наголосив, що стабільні тарифи – це зобов’язання уряду та місцевої влади перед людьми.

Читайте такожЕксперт відповів, чи варто чекати падіння цін на газЩо передувало

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Тарифи на газ в Україні:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Разом з тим, в "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість і ціни транспортування.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

13 жовтня "Нафтогаз" заявив, що має намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

16 жовтня 2021 року в "Нафтогазі" запевнили, що ціна на газ для населення цієї зими не підніметься

Автор: Ганна Бредіхіна