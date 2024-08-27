Ресурсу може виявитись недостатньо, якщо станеться щось несподіване.

Європейські сховища газу заповнені, а регіональний попит знижується до рівня, небаченого з початку 1980-х років. Проте ціни залишаються захмарно високими, нещодавно сягнувши восьмимісячного піку, пише Bloomberg.

Зазначається, що наразі об’єм газу виглядає достатнім. Однак ресурсу може виявитись недостатньо, якщо станеться щось несподіване, наприклад, різке похолодання або перебої з постачанням з Росії. І ніхто не може гарантувати, що цього не станеться.

"Дивлячись на кількість газу, яку Європа закачала в підземні сховища для використання взимку 2024-25 років, все виглядає добре. Заповнення сховищ досягло рівня 90% від загальної потужності станом на 19 серпня, за 10 тижнів до офіційного терміну – 1 листопада. Теоретично, цього має бути достатньо, щоб пом'якшити сезонне зростання попиту. Але якщо придивитися уважніше, то є причини бути обережними", – йдеться у публікації.

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Перша причина – значна частина накопичення запасів відбулася дуже рано навесні внаслідок вищих за середні температур минулої зими. З того часу надлишок почав зменшуватися, оскільки Європа не змогла залучити вантажі скрапленого природного газу такими ж темпами, як у 2022 і 2023 роках. Перевага СПГ полягає в тому, що газ переохолоджується і переробляється для завантаження на танкери. Європа може купувати його з будь-якої точки світу, компенсуючи втрату поставок російського трубопровідного газу.

За словами журналістів, у 2022 і 2023 роках Європа купила багато СПГ, випередивши азійських імпортерів і отримавши вигоду від зниження попиту в Китаї. Але цього року Європа зіткнулася з більш жорсткою конкуренцією. Як результат, європейський імпорт СПГ цього літа був на 15%-25% нижчим за аналогічні періоди попередніх двох років.

По-друге, Європа увійшла в попередні дві зими, маючи біля своїх берегів щонайменше кілька десятків суден для СПГ, які слугували додатковими сховищами. Малоймовірно, що цієї зими регіон буде користуватися цими плавучими запасами, враховуючи, що арбітраж між азійськими та європейськими цінами на СПГ наразі надає перевагу потокам, що йдуть на схід, а не на захід, пишуть автори.

Зазначається, що Європа матиме достатньо газу, якщо все піде за планом. Якщо зима буде нормальною або навіть теплішою, ніж зазвичай, і нічого не зламається, то поточних запасів буде достатньо. За такого сценарію європейські ціни на природний газ можуть значно впасти до Різдва або на початку січня, коли третина сезону вже буде позаду. Наразі європейські ціни на газ складають 40 євро за МВт-год, а можливе падіння до 30-25 євро.

Що може піти не так

По-перше, може витрутись погода. Протягом останніх двох років явище Ель-Ніньо, яке спричинило підвищення глобальної температури, допомогло зменшити вплив енергетичної кризи на континенті. Але метеорологи кажуть, що протилежний погодний тренд, який називається Ла-Нінья, ймовірно, буде домінувати з жовтня або листопада. Якщо так, то Європа може зіткнутися з нормальною або навіть більш холодною зимою.

Друга загроза походить від Росії. Європа все ще купує російський природний газ, зокрема через трубопровід, який проходить через Україну. Австрія, Словаччина, Угорщина та Італія все ще значною мірою залежать від Москви у постачанні газу. Невідомо, чи продовжиться цей потік, коли наприкінці 2024 року закінчиться термін дії ключового контракту на транзит газу через Україну.

"Заберіть цей газ, і нинішні європейські запаси газу вже не виглядатимуть достатніми… Якщо все піде добре, Європа матиме достатньо газу, і за такого сценарію ціни повинні знизитися до Різдва. Але цього буде недостатньо, якщо щось піде не так", – вказано у публікації.

Ситуація з газом в Європі

Служби безпеки семи країн Європи повідомили про можливі диверсії з боку РФ на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим постачальником газу в Європі. Відомо, що в інших країнах також спостерігався ризик російських диверсій.

Влітку 2024 року європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну мізерних доходів.

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