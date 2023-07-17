Російські окупанти продовжують використовувати ЗАЕС як свою військову базу.

Ситуація на окупованій росіянами ЗАЕС залишається небезпечною, оскільки окупанти продовжують мінувати станцію.

Про це в ефірі телемарафону заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, зазначивши, що впродовж останнього часу ситуація на ЗАЕС не покращилась, а обладнання, до якого мають доступ окупанти, фактично деградує.

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", – сказав керівник НАЕК.

Котін також зазначив, що на ЗАЕС перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає розуміти, що відбувається на атомному об’єкті. Однак окупанти не допускають представників Агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", – зазначив Котін.

Що відбувається на ЗАЕС

Станом на 14 липня 2023 року на ЗАЕС перебували близько 500 окупантів. Повідомлялося про те, що російські загарбники використовують майданчик окупованої станції для зберігання боєприпасів та обстрілів.

Державна інспекція з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) попередила, що намір окупантів перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Переведення енергоблоку №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" стане черговим грубим порушенням російськими окупантами принципів безпеки використання ядерної енергії.

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