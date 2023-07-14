Державна інспекція з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) попереджає, що намір окупантів перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки.
Як повідомляє прес-служба ДІЯРУ, такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.
"В умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС - Каховського водосховища - внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані "холодний зупин" є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів", - йдеться у повідомленні.
В інспекції підкреслюють, що переведення енергоблоку №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" стане черговим грубим порушенням російськими окупантами та фейковою експлуатуючою організацією принципів безпеки і законодавства у сфері використання ядерної енергії.
Що відбуваєтьсяна ЗАЕС
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляють, що на ЗАЕС планують переведення 4-го реакторного блоку з холодного зупину в гарячий.
До цього окупанти відмовились виконувати рекомендації українського ядерного регулятора щодо виведення останнього з шести енергоблоків в стан холодного зупину, що було б більш безпечним.
Якщо окупанти запустять у гарячий режим ще один блок, тоді два з шести енергоблоки станції будуть працювати у більш небезпечному режимі.
Станом на 14 липня 2023 року на ЗАЕС перебували близько 500 окупантів. Російські загарбники використовують майданчик окупованої станції для зберігання боєприпасів та обстрілів.