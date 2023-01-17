"Укренерго" знизила ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області, зазначили у ДТЕК.

На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через ракетні атаки російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Сьогодні, 17 січня, державна національна енергетична компанія "Укренерго" знизила ліміти споживання для області, про це повідомляє ДТЕК у Telegram. "На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через терористичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Відтак ДТЕК Дніпровські електромережі вимушена дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.

Відео дня

"Ми зможемо повернутись до відключень згідно стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії", - додали в енергокомпанії.

Ситуація в енергосистемі України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укренерго", наразі в енергосистемі України зберігається дефіцит, у шістьох областях запроваджені аварійні відключення. Це наслідки масованих ударів росіян по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, 14 січня росіяни атакували українські енергетичні об’єкти, є "прильоти" у Київській, Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській та Харківській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: