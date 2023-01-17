У шістьох областях запроваджені аварійні відключення.

В енергосистемі України зберігається дефіцит, шість областей з аварійними відключеннями. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.

"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний оператор у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України.

Відео дня

"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", - додали в енергокомпанії.

Зниження лімітів електроенергії: що відомо

Через масовану ракетну атаку 14 січня в Україні знизили ліміти споживання електроенергії, тому час відключень може збільшитись.

В "Укренерго" рекомендують для уточнення ситуації по конкретній області або місту заходити на сайти місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

Вас також можуть зацікавити новини: