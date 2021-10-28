За даними звіту, результати за перше півріччя 2021 року значно кращі за результати за аналогічний період 2020 року.

За підсумками першого півріччя 2021 року НАК "Нафтогаз України" отримала чистий збиток у 1,7 млрд грн.

Про це йдеться в консолідованій проміжній фінансовій звітності, котру Нафтогаз опублікував 28 жовтня. Як відзначили в компанії, звітність складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності, разом зі звітом про огляд незалежної міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) без зауважень.

За даними звіту, результати за перше півріччя 2021 року значно кращі за результати за аналогічний період 2020 року.

Зокрема, за другий квартал 2021 року, на початку якого національну компанію очолив Юрій Вітренко, Нафтогаз отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. А за аналогічний період попереднього року компанія отримала чистий збиток у розмірі 14,7 млрд грн.

Водночас, чистий прибуток у другому кварталі 2021 був меншим за чистий збиток у першому кварталі 2021 року (10,2 млрд грн). Тому за все перше півріччя 2021 року Нафтогаз зафіксував чистий збиток у 1,7 млрд грн. Для порівняння: за перше півріччя 2020 року чистий збиток склав 11,5 млрд грн.

Читайте такожПостачальники оприлюднили ціни на газ за листопад: скільки доведеться платитиСаме в 2020 році компанія перетворилась з прибуткової на збиткову. Чистий збиток за весь 2020 рік склав 19 млрд грн. Для порівняння: в 2019 році компанія зафіксувала чистий прибуток у 63,3 млрд грн.

Водночас, у 2019 році прибуток за напрямом, за який відповідав безпосередньо Юрій Вітренко, а це транзит газу, включно зі Стокгольмським арбітражем проти Газпрому, перевищив консолідований прибуток, тобто, загальний фінансовий результат за іншими напрямами мав чистий збиток у розмірі 5,1 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці саме першого кварталу 2020 року Юрій Вітренко був фактично відсторонений від роботи, а згодом його посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" було скорочено.

У Нафтогазі також звертають увагу на те, що інформація щодо прибутку Нафтогазу у першому кварталі, яку розповсюджували звільнений керівник, окремі члени правління та наглядової ради Компанії, є некоректною і може вводити в оману Кабінет Міністрів України, інвесторів, а також суспільство.

"По-перше, ця інформація стосувалася не консолідованої, а окремої, звітності. По-друге, огляд якої аудиторами взагалі не проводився. Це в черговий раз свідчить, що не варто довіряти вже звільненим керівнику, членам правління та членам наглядової ради, які робили відповідні некоректні заяви", - відзначили в компанії.

При цьому в Нафтогазі наголошують, що встигли опублікувати звітність до дедлайну, передбаченому умовами випуску єврооблігацій компанії.

"Раніше випустити звітність не вдавалось, оскільки, з одного боку, компанія прагнула провести роботу під час складання консолідованої звітності з найвищим рівнем відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Також зауважимо, що незалежних аудиторів було обрано під час процедури закупівлі на Прозорро у лютому 2021 р., і, як свідчить практика компанії, на проведення аудиторських процедур при зміні аудитора необхідно більше часу", - йдеться на сайті нацкомпанії.

Автор: Григорій Бондар