Супутники з дзеркалами можуть освітлювати Землю вночі: чому вчені проти цієї ідеї

Каліфорнійська компанія Reflect Orbital готується до запуску місії Eärendil-1, яка має довести, що ніч на Землі більше не є обов’язковою.

Каліфорнійський стартап під назвою Reflect Orbital займається розробкою групи космічних дзеркал, призначених для перенаправлення сонячного світла на певні ділянки Землі в темний час доби.

Ця концепція викликала серйозне занепокоєння в астрономів та екологів, які наголосили, що нічне небо й так перебуває під сильним навантаженням через супутниковий бум, пише Indian Defence Review.

Ранні плани компанії передбачають до 4 000 супутників, що працюють на низькій навколоземній орбіті, кожен з яких несе велику відбивну поверхню, здатну нахилятися та обертатися для спрямування відбитого сонячного світла на цільову область на землі. Майбутні версії дзеркал можуть досягати приблизно 55 метрів у діаметрі. Коли сонячне світло падає на поверхню, супутник виставляє відбивач під потрібним кутом, щоб промінь природного світла спрямовувався вниз, навіть після заходу сонця, у райони, де вже настала ніч.

Відео дня

Демонстраційна місія Eärendil-1

Першим випробуванням Reflect Orbital стане невеликий космічний апарат, що розгортає квадратний відбивач розміром 18 на 18 метрів на висоті близько 600 кілометрів. Під час кожного прольоту по орбіті він буде перенаправляти сонячне світло в обрані місця на кілька хвилин. Наземні датчики вимірюватимуть яскравість і зону охоплення, щоб визначити, чи може система надійно освітлювати конкретний регіон. Результати стануть основою для розробки повного угруповання.

Супутники спроектовані для роботи на так званій сонячно-синхронній орбіті – шляху, який пролягає вздовж межі між освітленою і темною сторонами Землі, що дозволяє апарату постійно освітлюватися сонцем, навіть коли він проходить над нічними регіонами внизу. Оскільки відбитий промінь розсіюється при проходженні через атмосферу, освітлена пляма на землі матиме діаметр приблизно від 5 до 6 кілометрів. Усередині цієї області небо на кілька хвилин стане яскравішим за повний місяць, перш ніж супутник продовжить рух.

Дорожня карта Reflect Orbital демонструє амбіції, що виходять далеко за межі демонстрації. Компанія планує вивести 36 супутників на орбіту до 2027 року, понад 1 000 – до 2028 року і, в кінцевому підсумку, понад 50 000 – до 2035 року. За наявності повного масштабування сервіс, за наявними даними, зможе забезпечувати освітленість до 36 000 люксів протягом декількох годин (що приблизно відповідає яскравості денного світла на вулиці), а також підтримувати цілодобове вуличне освітлення на рівні 2 люксів.

Призначення космічного світла

У компанії позиціонують відбите сонячне світло як чисту альтернативу звичайному штучному освітленню, що не вимагає інфраструктури. Заявлені сфери застосування включають продовження роботи сонячних електростанцій після заходу сонця, освітлення зон стихійних лих і місць проведення пошуково-рятувальних робіт, підтримку нічних промислових операцій у віддалених районах, продовження сільськогосподарських сезонів і заміну звичайних вуличних ліхтарів у містах.

Сайт Reflect Orbital описує послугу як регульовану – від яскравості "повного місяця до полуденного сонця" – і пояснює, що світло можна миттєво вимкнути, відвернувши супутник від Землі. У компанії також заявили, що будуть направляти світло тільки в ті місця, які отримали попереднє схвалення місцевої влади, і що вони дотримуються зон відчуження навколо дослідницьких обсерваторій та природоохоронних зон.

Проблеми астрономії та екології

Пропозиція з'явилася в той момент, коли професійні астрономи б'ють на сполох з приводу темпів розширення супутникових мереж. Рецензоване дослідження, опубліковане в журналі Nature у грудні 2025 року доктором Алехандро С. Борлаффом з Дослідницького центру НАСА імені Еймса спільно з співавторами Памелою М. Маркум і Стівом Б. Хауеллом, змоделювало, як заплановані супутникові угруповання погіршать зображення як наземних, так і космічних телескопів.

Висновки невтішні. Якщо всі запропоновані на даний момент угруповання будуть завершені (всього близько 560 000 супутників), дослідження прогнозує, що третина зображень космічного телескопа "Хаббл" міститиме щонайменше один супутниковий слід. Три інші космічні телескопи, проаналізовані в дослідженні (SPHEREx, ARRAKIHS і китайський телескоп "Сюньтянь"), матимуть понад 96 відсотків зіпсованих експозицій. При гіпотетичній кількості в один мільйон супутників "Сюньтянь" фіксуватиме в середньому 165 супутникових слідів на кожному знімку.

Автори дослідження зауважили, що супутники, оптимізовані для самозатемнення (як це намагалася зробити SpaceX зі Starlink), насправді збільшують свій поперечний переріз з точки зору телескопа на орбіті, оскільки сонячні панелі розгорнуті так, що максимально відбивають світло в бік космічних приладів. Супутники, розроблені спеціально для відбиття величезної кількості світла вниз, створять проблему зовсім іншого порядку.

Дослідники, які вивчають світлове забруднення, підкреслили, як штучне нічне освітлення порушує поведінку перелітних птахів, комах, морських черепах та інших видів, що залежать від природної темряви для навігації, харчування та розмноження. Групування дзеркальних супутників додасть нове змінне джерело штучного світла в екосистеми без будь-якої наземної інфраструктури, яка могла б його обмежити або відфільтрувати.

