У Європі набирають популярності 'сонячні' огорожі: 'плюси' та 'мінуси' рішення

Домогосподарства продовжують інвестувати у відновлювані джерела енергії на тлі конфлікту з Іраном.

Європейці перетворюють свої садові огорожі на міні-сонячні електростанції. Сонячна енергія захищає Європу від непосильних витрат на викопне паливо на тлі війни з Іраном, пише видання euronews.

Згідно з аналізом SolarPower Europe, використання сонячного світла для вироблення електроенергії вже заощадило Європі 12,8 мільярда євро за рахунок скорочення імпорту газу – в середньому 136 млн євро на день.

У Німеччині компанія Enpal BV, що займається відновлюваною енергетикою, зафіксувала зростання попиту на сонячні панелі на 30% після початку війни на Близькому Сході, а виробник сонячних панелей 1KOMMA5° GmbH також повідомив про майже двократне зростання інтересу до сонячної енергії.

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Британська енергетична компанія EON зафіксувала зростання інтересу до сонячної енергії на 23% у період з 23 лютого по 1 березня, а потім – ще на 63% у період з 2 по 8 березня.

Плюси та мінуси "сонячних огорож"

У компанії Jacksons Fencing, яка продає огорожі, оснащені сонячними панелями, повідомили, що "сонячні" огорожі дозволяють максимально ефективно використовувати земельну ділянку, поєднуючи "фізичну межу з виробництвом відновлюваної енергії".

Одна з головних переваг – такі огорожі позбавляють від необхідності у дорогих монтажних роботах, для яких часто потрібні будівельні риштування. "Сонячні" огорожі також економлять місце, що ідеально підходить для домовласників, у яких площа даху обмежена або вона не підходить для встановлення панелей. Ці футуристичні огорожі також можна розширювати поступово, що дозволяє європейцям встановлювати панелі в міру необхідності, а не всі одразу.

Однак через вертикальне розташування панелі вловлюють менше сонячного світла, ніж на дахах. За даними компанії Bluetti Power, в оптимальних умовах "сонячний" паркан може генерувати від 100 до 150 ват на погонний метр. Для стіни довжиною 10 метрів це може означати приблизно від 1 до 1,5 кВт потужності. При приблизно п’яти годинах пікової сонячної активності це дозволить генерувати від 5 до 7,5 кіловат-годин (кВт·год) електроенергії на день. При цьому середня побутова сонячна електростанція зазвичай виробляє 2 кВт·год електроенергії на день.

Німецька компанія Next2Sun, що спеціалізується на сонячній енергетиці, реалізувала 479 проєктів зі встановлення сонячних огорож у шести європейських країнах, загальна протяжність яких становить близько 10 км. За даними компанії, вертикальні фотоелектричні системи (ФЕС) можуть коштувати всього 250 євро, однак ціни можуть бути вищими, якщо домовласники віддають перевагу більш природному дизайну, але витрати окупаються протягом восьми років.

Раніше УНІАН писав, які сонячні панелі найкращі.

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