До всіх обленерго доведені ліміти споживання на добу.

В Україні зросло споживання електроенергії на фоні початку робочого тижня і похолодання, у п’яти областях вже застосовані аварійні відключення світла.

"Споживання електроенергії більше, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго" у Facebook.

У компанії зазначили, що дефіцит електроенергії виник внаслідок російських ракетних та дронових атак, оскільки пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

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До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Також зазначається, що "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

"Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі України

Довідка УНІАН. Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Державна інспекція енергетичного нагляду України заявила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

20 січня в Україні було збільшено генерацію в системі енергетики. Цього вдалось досягти за рахунок ремонтних робіт на пошкоджених електропідстанціях.

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