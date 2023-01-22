У Києві 23 січня діятимуть обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі.

Дефіцит у енергосистемі Києва залишається значним. У столиці продовжують діяти графіки відключення світла.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. Він зазначив, що потреби Києва забезпечуються лише на дві третини.

"Дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і в Києві були у графіках", - написав Коваленко.

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За його словами, у понеділок, 23 січня, у Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. "Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто місто залишиться у графіках", - зазначив посадовець.

Ситуація в енергетиці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, НЕК "Укренерго" 22 січня збільшило ліміти споживання електроенергії для обленерго, попри похолодання. Споживання електроенергії дещо більше, ніж вчора, а дефіцит потужності залишається суттєвим.

В "Укренерго" зазначили, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози.

Раныше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна почала імпортувати електроенергію з Європи. Поки обсяги невеликі, їх мало для покриття дефіциту.

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