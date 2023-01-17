Остання масована ракетна атака Росії мала суттєві негативні наслідки для української енергетики.

Через останню масовану ракетну атаку росіян на українську енергосистему 14 січня пошкоджень зазнали 9 блоків ТЕС, три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, російські ракетні удари пошкодили 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕС на заході України.

"Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення", - сказав Шмигаль.

Відео дня

Голова уряду зазначив, що попри терористичні атаки Росії, українська енергосистема залишилася цілісною та керованою.

"У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також додав, що за кошти Фонду підтримки енергетики України планується закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

"З останніх надходжень - це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією", - сказав Шмигаль.

Ракетний удар 14 січня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, завдавши по території України 57 ракетних та 3 авіаційних удари. Для ракетних ударів по Києву та інших населених пунктах ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю.

26 ракет знищили українські захисники, проте деякі влучили в тому числі в об'єкти енергетики.

Внаслідок удару ворог пошкодив обладнання ТЕС, через що вони припинили або знизили вироблення електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання пропорційно для всіх областей. За словами президента Володимира Зеленського, через влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури найскладніша ситуація спостерігалася на Харківщині та Київщині.

Станом на ранок 17 січня, за даними "Укренерго", в енергосистемі України зберігається дефіцит. Шість областей з аварійними відключеннями.

Вас також можуть зацікавити новини: