Трамп хоче зробити Венесуелу 51-м штатом США, - журналіст Fox News

Президент США розповів журналісту, що у Венесуелі є нафта на суму 40 трильйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп серйозно розмірковує над тим, щоб зробити Венесуелу 51-м штатом. Про це повідомив журналіст Fox News Джон Робертс у соцмережі X післярозмови з американським лідером.

"Щойно розмовляв по телефону з президентом Дональдом Трампом... Він сказав мені, що серйозно замислюється над тим, щоб зробити Венесуелу 51-м штатом", - написав він.

Репортер Білл Мелугін на своїй сторінці в соцмережі X додав, що Трамп під час розмови з Робертсом також заявив про те, що у Венесуелі знаходиться нафта на суму 40 трильйонів доларів. Також, за його словами, президент США сказав журналісту, що "Венесуела любить Трампа".

Відео дня

Крім того, Робертс поділився, що Трамп заявив йому про те, що перемир'я з Іраном "перебуває на штучному життєзабезпеченні".

Успіх у Венесуелі може мати для США важкі наслідки

Раніше Business Insider писало, що американська операція у Венесуелі пройшла для США вкрай успішно, але існує ризик, що під час планування нових військових операцій Пентагон критично недооцінить можливості китайських і російських систем ППО за інших обставин.

У виданні зазначили, що в руках венесуельських військових іноземні системи ППО обслуговувалися неналежним чином через бездіяльність і некомпетентність. Тому успіх рейду в Каракасі може не мати особливого значення, коли американцям доведеться мати справу з тими ж зразками зброї, але вже в руках самих росіян або китайців.

Вас також можуть зацікавити новини: