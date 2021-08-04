Ціни на газ в Європі та світі знаходяться на одній з найвищих позначок.

Ціни на газ у Європі та світі зараз найвищі за останні 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Ціни на газ в Європі і світі знаходяться на одній з вищих позначок за останні 20 років", - сказав він.

Глава Уряду зазначив, що в такій ситуації особливо важливим є питання правильного управління підприємствами теплопостачання та укладення ними договорів з "Нафтогаз України" за ціною 7,42 грн за куб. м.

"Це не тільки питання енергетичної безпеки, а й підтримки громадян", - додав він.

Ціни на газ в Європі:

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину. При переведенні у вартість за кубічний метр ціна газу становить 525 доларів за тис. кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна-інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Автор: Ганна Бредіхіна