Ціна блакитного палива в Європі досягла 525 дол. за тис.кубометрів.

Ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Про це свідчать дані Європейської енергетичної біржі (EEX).

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Таким чином ціна на газ в Європі, після перетину позначки 40 євро за мегават-годину в кінці липня, продовжує зростати.

При переведенні у вартість за кубічний метр ціна газу становить 525 доларів за тис. кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України на 3 серпня склала 18,14 тис.грн. за тисячу кубометрів.

"Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання", - йдеться в повідомленні.

Оскільки Україна купує газ на хабах, зростання цін в Європі автоматично призведе до подорожчання газу і для нашої країни.

Ціна на газ: що необхідно знати

29 липня голова держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину.

Макогон вважає, що такі ціни мають стати знаком для Європейського Союзу, що не можна дозволяти великому постачальнику, такому як "Газпром", монополізувати ринок.

"Газпром" 2 серпня знову не став брати участь в аукціонах на додаткові тверді потужності з прокачування газу через Польщу по газопроводу "Ямал-Європа" і через ГТС України на четвертий квартал 2021 і перші три квартали 2022 року.

Голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що "Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Автор: Ганна Бредіхіна