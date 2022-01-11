Експерти розповіли, як події в Казахстані вплинули на ціни на пальне в Україні.

Протягом новорічно-різдвяного періоду ціни на пальне в Україні помітно зросли. Згідно з оновленими даними Мінекономіки, вартість бензину підвищилась на 1 грн / л, а дизель – на 66 коп. /л.

Про це йдеться у матеріалі Сьогодні.

Гранична ціна на бензин А-95 не повинна перевищувати 31,97 грн / л, а ціна на "звичайне" дизельне пальне – 30,82 грн / л.

Найбільше ціни зросли у Києві (+94 коп. / л А-95), в Луганській області (+93 коп. / л); водночас у Сумській області – всього лише на 12 копійок. У середньому ціни на бензин по регіонах зросли на 35-40 коп. / л.

Читайте такожВ Україні зменшили видобуток газуЕксперти називають такі цінові тенденції обґрунтованим, оскільки за грудень та початок січня виросли світові котирування на нафту більш ніж на 10%, а отже, подорожчали і бензин та дизель. А Україна імпортує до 80% нафтопродуктів.

Ціни у роздріб зростають у порівнянні з оптовими (з кінця грудня до 10 січня оптові зросли +3%; за рекомендаціями Мінекономіки ціни роздріб – +4%), стверджують аналітики. Експерт Геннадій Рябцев називає це спекулятивним зростанням з огляду на зростання цін на нафту у січні.

Аналітик Артем Куюн вважає, що серед причин, які вплинули на ринок пального, були події в Казахстані.

"Казахстан завжди був основною альтернативою Росії та Білорусі, а сьогодні саме казахстанський канал потрапив під загрозу перекриття, що може порушити крихкий баланс українського ринку зрідженого газу", – пояснює фахівець.

За його словами, поки що немає достовірної інформації про найближче майбутнє експорту газу з Казахстану. Але українським трейдерам необхідно розпочати відпрацювання можливих сценаріїв, включаючи повне припинення відвантажень газу із цієї країни.

Експерти попереджають про продовження зростання цін на бензин і ДП. Черговий поштовх дадуть нові рекомендовані ціни від Мінекономіки, публікація яких очікується 13-14 січня.

Рябцев очікує, що вони підвищаться в межах 1 грн/л, тобто звичайний, не преміальний бензин А-95 може коштувати близько 33 грн/л. Таких високих цін на цей вид пального в Україні ще не було, зауважує видання.

Своєю чергою, Сергій Куюн більш оптимістичний: за його оцінкою, зростання буде не більше ніж на 30-40 коп./л, тобто ціни можуть повернутися до тих, які були два місяці тому: "Головним фактором зростання цін на пальне зараз є нафта. Але бензину та дизеля в Україні достатньо".

Ситуація в Казахстані

Масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко і ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в "наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів.