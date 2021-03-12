За одну лише електроенергію українці заборгували майже 8 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець січня 2021 року зросла на 10,05% у порівнянні з груднем 2020 року – до 81 мільярда гривень.

Читайте такожКиянам цього місяця за опалення доведеться заплатити більше: у "Київтеплоенерго" назвали причинуПро це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець січня заборгованість населення з оплати за природний газ склала 34,4 мільярда гривень (+9,2%), за централізоване опалення і гарячу воду – 26,6 мільярда гривень (+10,3%), за управління багатоквартирними будинками – 5,3 мільярда гривень (+2%), за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 5,9 мільярда гривень (+3,5%), за вивезення побутових відходів – 1,1 мільярда гривень, за постачання електроенергії – 7,7 мільярда гривень (+26,2%).

У січні 2021 року населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 23,9 мільярда гривень (77,7% нарахованих за цей період сум).

"У січні 2021 року з населенням було укладено 3,2 тисячі договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 26,2 мільйона гривень. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 17,3 мільярда гривень", - додали в Держстаті.

Що цьому передувало

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець грудня 2020 року становила 73,6 мільярда гривень.

За даними Єдиного реєстру боржників, в Україні кількість боржників з оплати комунальних послуг у 2020 році зросла на 50%, при цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками.

Кабінет Міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год.крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 гривні/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

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Автор: Бредіхіна Ганна