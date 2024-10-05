Зазначається, що тариф діятиме до кінця осінньо-зимового періоду.

Деякі українці зможуть платити за електроенергію менше. Йдеться про тих, хто використовує електрику для опалення.

У постанові Кабінету міністрів № 632 зазначено, що з 1 жовтня для тих, хто має електричне опалення, на опалювальний період діє тариф 2,64 гривні за кВт*год, але він діятиме лише на перші 2 000 кВт*год на місяць.

Якщо ж використовується на місяць більше, ніж 2 000 кВт*год, то за різницю доведеться заплатити за загальним тарифом - 4,32 гривні за кВт*год.

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Зазначається, що тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

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Постанова Кабміну №632 від 31.05.2024 встановлює для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію в 4,32 грн/кВт∙год, що на 60% більше за попередній. Зазначається, що новий тариф встановили з урахуванням вартості генерації електроенергії АЕС і гідроелектростанціями.

Пізніше міністр енергетики України Герман Галущенко у своїй відповіді на запит народного депутата Олексія Кучеренка вказав, що тариф на електроенергію не переглядатимуть до 30 квітня 2025 року, тобто до закінчення осінньо-зимового періоду.

Раніше віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати Олександр Трохимець розкритикував встановлення уніфікованого тарифу на розподіл електрики.

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