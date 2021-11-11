Транзит дизельного палива здійснювався з Литви, Білорусі та Росії.

Транзит нафтопродуктів через Україну за 10 місяців 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року впав на 44%, до 37,8 тисячі тонн.

Про це повідомляє консалтингова група "А-95", передає enkorr.

Зокрема, транзит дизельного палива в січні-жовтні впав на 51%, до 28,2 тисячі тонн. З них 17,8 тис. т було поставлено з Білорусі в Молдову, 8,7 тис. т - з Литви в Молдову і 1,5 тис. т - із Росії в Польщу.

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Своєю чергою, транзит бензину в Молдову виріс на 48%, до 8,4 тис.т, і це при тому, що в березні поставки цього палива через територію України не здійснювалися.

Поставки бітуму через Україну за звітний період з Росії склали 1,2 тисячі тонн.

"У січні-жовтні 2021 року транзит авіаційного палива і мазуту не здійснювався", - зазначили в "А-95".

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку України, в 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею – і уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5%. У 2021 році паливо подорожчає більш ніж на 26%.

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Автор: Олександр Топчій