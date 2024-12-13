Уряд хоче, щоб ця зима була останньою, коли є газова залежність від Кремля.

З понеділка, 16 грудня, у Молдові на 60 днів запроваджують надзвичайний стан в енергетиці через ризик припинення постачання російського газу до невизнаного Придністров’я. Відповідне подання уряду схвалив парламент країни, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Прем'єр-міністр Дорін Речан пояснив, що такий захід необхідний, оскільки "Газпром" може припинити постачання газу на лівий берег Дністра. Це у свою чергу може призвести до гуманітарної кризи в регіоні, адже Кучурганська станція, що на території невизнаного Придністров’я, постачає газ за дешевими тарифами і забезпечує близько 70% внутрішніх потреб країни. Водночас, правий берег Дністра у Молдові енергетично незалежний від "Газпрому".

"Ми повинні зробити так, щоб ця зима стала останньою, коли Кремль впливатиме на нашу безпеку. Ми уникли газового шантажу на правому березі і зможемо уникнути енергетичного шантажу, щойно завершиться будівництво високовольтної лінії Кишинів-Вулкенешть", - сказав керівник уряду.

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В уряді побоюються, що можлива гуманітарна криза вплине на близько 300 тисяч громадян Молдови, які ризикують лишитися без газу, світла й достатньої кількості грошей, щоб купувати продукти посеред зими.

Депутати-соціалісти та комуністи намагалися висунути вотум недовіри уряду, звинувачуючи його в неефективному управлінні ситуацією в енергетичній сфері, проте вотум провалився, адже його підтримали лише 18 депутатів від опозиції.

9 грудня режим надзвичайного економічного стану через ризик припинення постачання в регіон російського газу вирішили ввести на 30 діб і у невизнаному Придністров’ї. Лідер регіону Вадим Красносельський підписав відповідний "указ", який ще має затвердити "законодавчий" орган.

Припинення Україною транзиту російського газу: що відомо

Україна оголосила про небажання продовжувати контракт на транзит російського газу до європейських країн з нового 2025 року.

Про те, що транзиту російського газу через Україну в 2025 році може не бути, натякав і президент Росії Володимир Путін.

За оцінкою Європейської комісії, припинення транзиту російського газу через Україну матиме "незначний" вплив на європейські ціни.

Водночас російська економіка може зазнати нищівного удару після зупинки транзиту газу через Україну в Європу. Монополіст "Газпром", як і бюджет РФ, може втратити мільярди.

Колишній гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у коментарі УНІАН повідомляв, що транзит газу через Україну - це третина загального експорту "Газпрому" в ЄС.

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