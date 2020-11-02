Транзит з РФ досяг 45 млрд куб. м за 10 місяців.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-жовтні 2020 року скоротився на 38,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 45 млрд кубометрів.

Про це в Facebook повідомив глава компанії "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

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"Транзит з РФ досяг 45 млрд куб. м за 10 місяців. Прогноз до кінця року - 55-56 млрд куб. м", - написав Макогон.

Хронологія подій

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено, що російський "Газпром"має прокачати через Україну мінімальний обсяг газу в 65 млрд куб.м (що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м) в перший рік і по 40 млрд куб. м - в наступні 4 роки.

За оцінками "Нафтогазу", за 5 років дії контракту Україна отримає від транзиту російського газу близько 7,2 млрд дол.

З 1 січня 2020 року функції оператора магістральних газопроводів перейшли від держкомпанії "Укртрансгаз" до "оператора ГТС України", який був переданий в управління держкомпанії "Магістральні газопроводи України" (МДУ), підпорядкованої Міністерству фінансів України.

За три квартали 2020 року ОДТСУ транспортував 39,5 мільярда кубометрів газу, що на 40% менше, ніж за цей же період минулого року (65,40 мільярда кубометрів).

У західному напрямку було протранзовано 36,8 мільярда кубометрів газу (-40%). Зокрема, до Польщі - 2,9 мільярда кубометрів, Словаччини – 27,2 мільярда кубометрів, Угорщини – 6,8 мільярда кубометрів.

У південному напрямку транзит склав 2,6 мільярда кубометрів (-76%). З них 0,54 мільярда кубометрів - в Румунію і 2 мільярди кубометрів - в Молдову.

Падіння транзиту по цьому маршруту пов'язане із запуском в січні 2020 року "Турецького потоку", яким доставляється газ з Росії в Туреччину, а звідти в країни Балканського півострова.

У вересні 2020 року у вересні російський газовий монополіст компанія «Газпром» замовила додаткові потужності для транзиту газу по українській газотранспортній системі на жовтень.

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Автор: Ігор Орел