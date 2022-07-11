Постачати газ до Європи перестануть вже вранці в понеділок, 11 липня.

Російська Федерація зупинить газопровід "Північний потік". Рішення прийнято для проведення планового обслуговування.

Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що газопровід зупинять лише на 10 днів – до 21 липня.

Таким чином, єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Західної і Центральної Європи залишається ГТС України. У Газпромі повідомили, що Україна нібито підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб.м на добу.

Раз на рік газопровід зупиняють для техобслуговування, але в цей раз в Європейському Союзі побоюються, що Москва в цей раз зупинить постачання газу під виглядом ремонту.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виключення з введених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіни, які необхідні для обслуговування газопроводу "Північний потік" і зараз проходять технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить компанії Siemens.

Відомо, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині кажуть, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати постачання значно нижче нормального рівня. 8 липня Москва заявила, що збільшить постачання газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

Україна з самого початку виступала проти передачі Канадою турбіни "Газпрому", заявляючи, що такі дії порушують санкції проти Росії. У зв'язку з цим офіційний Київ закликав Оттаву скасувати рішення по турбінах.

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