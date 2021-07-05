З 1 жовтня через Сербію в Центральну Європу почнуть надходити перші партії транзитного газу.

Сербія та Угорщина оголосили про підключення газопроводу «Балканський потік» до угорської газотранспортної системи. Через нього газ з Туреччини буде в обхід України надходити до Центральної Європи.

Про це повідомляє телеканал N1 ​​Info.

Зазначається, що державне підприємство Srbijagas та угорська компанія FGSZ оголосили про з'єднання трубопроводу на кордоні з Угорщиною в неділю, 4 липня.

З 1 жовтня через Сербію в Центральну Європу почнуть надходити перші партії транзитного газу.

Читайте такожСтало відомо, що може Німеччина запропонувати Україні в обмін на запуск "Північного потоку-2"За словами генерального директора Srbijagas Душана Баятовича, вони нарешті закінчили довгострокову роботу, щоб Сербія вирішила питання отримання іншого маршруту постачання газу, а не тільки з України.

«У Сербії ніхто більше не замерзне, та ціна на газ для домогосподарств також не зміниться з осені», – заявив Баятович.

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Автор: Катерина Шварц