Киян закликали підготувати запас питної та технічної води.

У результаті пошкоджння енергоінфраструктури внаслідок ракетної атаки Росії на Україну 16 грудня 2022 року по всій столиці є проблеми з водопостачанням.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – повідомив у своєму Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

Водночас мешканці Києва пишуть у соцмережах, що у різних районах столиці вже немає води в житлових будинках.

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Ракетний удар по Києву 16 грудня 2022 року – що відомо

Вранці 16 грудня Росія розпочала черговий масштабний ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапила і українська столиця Київ.

Станом на 10:20 відомо про вибухи у кількох районах Києва – Деснянському, Дніпровському та Голосіївському. Наразі у столиці та області працює ППО.

Водночас близько 10:00 у Києві тимчасово зупинили рух метро по всіх лініях. Наразі столичний метрополітен працює лише як укриття.

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