На думку експертів, Росія, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, втратить до 24% надходжень до держбюджету.

Французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявив, що цього тижня члени Євросоюзу можуть дійти згоди на пропозицію Єврокомісії заборонити весь імпорт нафти з Росії.

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що ми могли б укласти угоду цього тижня", – сказав Бон телеканалу LCI, додавши, що президент Франції Еммануель Макрон повинен поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном пізніше цього ж дня.

Видання нагадує, що Угорщина є найбільш завзятим критиком запланованого ембарго на російську нафту.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Водночас, в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

На думку експертів, Росія, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, втратить до 24% надходжень до держбюджету.

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