За словами Вітренка, "Газпром" відмовляється збільшувати транзит газу через Україну, що призводить до зростання цін в Європі.

Російський газовий монополіст "Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму "Україна 30" заявив голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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"Це наочна демонстрація того, як "Газпром" використовує газ як геополітичну зброю, шантажуючи Європу і Німеччину. Питання полягає в тому, чому Європа дозволяє себе так шантажувати? Як на тлі цього наші німецькі партнери можуть продовжувати говорити, що "Північний потік-2" - це чисто ринковий проект?",- сказав Вітренко.

"Газпром" вже зараз шантажує. Він торік забронював через Україну 65 млрд кубометрів, а цього року, коли попит вищий, забронював лише 40 млрд кубометрів. Ось ця нестача і впливає на те, що зараз рекордно високі ціни на газ в Європі". "Газпром" фактично говорить: ви нам дасте добудувати "Північний потік-2", у вас буде більше газу і менше ціни. Не дасте добудувати - ми не будемо використовувати ті потужності, які є в Україні", - додав Вітренко.

Подорожчання газу

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі, де вартість газу на хабі TTF в Нідерландах на початку липня досягла 450 дол. за тис. кубометрів на тлі низьких запасів газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюються з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

Історія газопроводу "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.

26 травня 2021 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в справі "Північного потоку-2" Україна боротиметься за національні інтереси до кінця.

1 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати чинний контракт про транзит блакитного палива через Україну.

4 червня 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2".

4 червня 2021 року в РНБО розповіли про шанси України зупинити запуск "Північного потоку-2".

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Автор: Ігор Орел