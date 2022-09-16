Станом на 16 вересня для кількох сотень домогосподарств Харківської області ще тривають роботи з відновлення енергоживлення.

В Харківської області запускають резервні маршрути енергопостачання, щоб замістити зруйновані росіянами об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, посилаючись на інформацію заступника голови відомства Юрія Власенка.

Відзначається, що зараз в Харківській області проводяться роботи по запуску додаткових резервних маршрутів енергопостачання, які зможуть посилити надійність поставок електроенергії споживачам і замістити зруйновані Росією енергетичні об'єкти.

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"Енергетичні об'єкти Харкова та області зазнали значних руйнувань через обстріли російських військ. Була зруйнована одна з підстанцій. Однак наші енергетики змогли оперативно повернути світло в будинки українських громадян. Такі масштабні обстріли енергетичної інфраструктури можуть повторюватися, ми повинні бути в постійній готовності ефективно реагувати", - заявив Власенко.

Він зазначив, що для переважної більшості споживачів електропостачання було відновлено вже протягом двох діб.

Однак станом на 16 вересня для кількох сотень домогосподарств Харківської області ще тривають роботи з відновлення. Через значні руйнування було вжито заходів щодо підключення живлення споживачів з резервних джерел.

У відомстві повідомили, що відновлювальні роботи були проведені, зокрема, за допомогою обладнання та матеріалів, отриманих в рамках гуманітарної допомоги від європейських країн.

Удар по ТЕЦ Харкова:

11 вересня російські окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 в Харкові.

В результаті російських ракетних ударів в м. Харків і на більшій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду.

Крім того, 11 вересня окупанти обстріляли Зміївську ТЕС і три підстанції високої напруги, було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключені 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ. сотні тисяч українців на деякий час залишилися без світла в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій області.

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