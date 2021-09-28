Представники ОСББ з власними котельнями скаржилися на те, що будуть змушені купувати газ за ринковими цінами, які зараз досягли 30 гривень за куб. м.

Міністерство енергетики дало роз'яснення щодо того, за якою ціною ОСББ з власними котельнями будуть купувати газ, ринкова вартість якого досягла майже 30 грн за куб. м.

Про це Міненерго повідомило на запит УНІАН, відповідаючи на питання, чи буде річна ціна газу для населення, яка в середньому зафіксована на рівні 9 грн за куб.м, поширюватися на ОСББ з власними котельнями.

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У міністерстві пояснили, що з 20 травня 2021 року припинив діяти режим спецзобов'язань на ринку газу. Тепер виробники тепла, до яких відносяться та ОСББ з власними котельнями, можуть самостійно вибирати постачальника газу.

За даними Міненерго, трирічні договори на постачання газу з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклали 601 виробник тепла. Це близько 56% підприємств, які отримували газ від "Нафтогазу" в попередньому опалювальному сезоні.

Міненерго зазначає, що одна з кращих пропозицій - у "Нафтогаз трейдингу": компанія пропонує підприємствам ТКЕ та ОСББ укласти трирічні договори на поставку газу за довгостроковою ринковою ціною. Ціна газу на перший рік становить 7,42 грн за куб. м (з 1 червня 2021 року по 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).

Разом з тим, за даними УНІАН, представники ОСББ з власними котельнями скаржилися на те, що не можуть виконувати вимоги, прописані в контракті з "Нафтогазом", і, відповідно, не можуть укласти такий контракт, а значить, будуть змушені купувати газ за ринковими цінами, які зараз досягли 30 гривень за куб. м.

Водночас у Міністерстві натякнули, що принцип формування цін на газ для ОСББ з власними котельнями буде змінено.

"Додатково повідомляємо, що 20.09.2021 в Міненерго було проведено нараду щодо ціни на газ в опалювальний сезон для ОСББ, на якій учасники наради дійшли згоди про необхідність внесення змін до чинного законодавства для розв'язання порушеного питання", - йдеться в повідомленні.

Ціна на газ:

Вранці 28 вересня ціна на газ в Європі піднялася до рекордного максимуму, перевищивши психологічну позначку в 1000 дол. за тисячу кубів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.

При цьому ціни на газ для населення не ростуть, оскільки з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який буде діяти до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, якого обрали.

Автор: Ганна Бредіхіна