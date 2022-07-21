Також тоді будуть введені обмеження на її страхування.

Обмеження світових цін на російську нафту набуде чинності до грудня одночасно з введенням обмежень Євросоюзу на її страхування.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо на форумі з безпеки в Колорадо, повідомляє Bloomberg.

"Ми стежимо за європейським ринком. Члени ЄС представили ідею обмеження цін, але також сказали, що до грудня планують ввести заборону на страхування", - заявив Адейемо.

За словами чиновника Мінфіну, відомство має простежити, щоб при вступі заборони на страхування світові ринки отримали межу цін, яка допоможе знизити ціни на енергоносії.

Як відомо, ЄС планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США і їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні $40-60 за барель.

Нагадаємо, раніше Держдеп США прокоментував перспективу збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

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