Аналітики прогнозують, що ціни істотно не знижуватимуться найближчим часом.

У вівторок, 19 липня, ціни на нафту впали більш ніж на 5 доларів.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками у вересні впали на 43 центи до 105,84 доларів за барель. А на нафту марки WTI з поставкою в серпні впали на 28 центів до 102,32 доларів за барель.

Ціни на нафту коливалися з двох причин. Західні санкції щодо поставок російської нафти і палива через вторгнення в Україну порушили торговельні потоки до нафтопереробних заводів і кінцевих споживачів. Крім цього, зусилля центральних банків щодо стримування інфляції, яка зростає, можуть спровокувати рецесію, що призведе до скорочення майбутнього попиту на паливо.

Аналітики прогнозують, що ціни істотно не знижуватимуться найближчим часом.

"Базовий дисбаланс між попитом і пропозицією як ніколи напружений. Ціни на нафту, можливо, досягли свого піка. Але вони безумовно не виглядають так, ніби з цього моменту вони будуть істотно знижуватися, якщо тільки нас не чекає величезний сюрприз від ОПЕК", - зауважив старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Халлі.

Росія впродовж останніх місяців намагалася перенаправили потоки сирої нафти з Європи до Азії, утім це не вдається. Як повідомляє Bloomberg, наразі країни Азії, серед яких домінують Китай та Індія, забирають більш ніж половину всієї сирої нафти, що постачається з Росії. При цьому поставки до Китаю та Індії впали майже на 30% у порівнянні з піком, зафіксованим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Впродовж останніх 4 тижнів поставки до Китаю становили в середньому 784 тисяч барелів, а до Індії - 679 тисяч барелів на день. Поставки до решти азіатських країн практично припинилися.

Середній потік російської нафти в Азію за чотири останні тижні був найнижчим за 15 тижнів.

Водночас знову зростає обсяг транспортування з Росії до Європи. Більша частина потрапляє на зберігання в Роттердамі в Нідерландах, а решта - до Польщі та Фінляндії. Потоки за чотири тижні до 15 липня перевищили 450 тисяч барелів на день вперше за 11 тижнів.

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