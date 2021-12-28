4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопроводу.

Російський газопровід "Північний потік-2" не може бути приватним комерційним проектом, оскільки вінвідіграє велику геостратегічну роль.

Таку думку висловила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Wiwo.de.

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Таким чином, як пише видання, позиція влади розділилася. Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає "Північний потік-2" спільним комерційним проектом.

"Останні кілька років з урахуванням різних уявлень в Європі прояснили, яку геостратегічну роль відіграє "Північний потік-2", - сказала Бербок.

Разом з тим, екс-генсекретар ХСС Олександр Добріндт виступив за введення в експлуатацію газопроводу, але тільки після того, як будуть усунені юридичні перешкоди. "Постійно ставити під сумнів "Північний потік-2" – принципово неправильний підхід", – зазначив Добріндт.

"Північний потік-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.