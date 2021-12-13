За словами глави МЗС, зараз газопровід не можуть схвалити.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не може бути схвалений через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Про це вона сказала в інтерв'ю ZDF.

За її словами, в новій коаліційній угоді закріплено, що до енергетичних проектів слід застосовувати Європейське право.

"А це означає, що при нинішньому стані справ цей трубопровід не може бути схвалений таким чином. Це пов'язано з тим, що вимоги Європейського енергетичного законодавства не дотримуються, а питання безпеки залишаються відкритими", - сказала Бербок.

Читайте також"Північний потік-2" дає західним союзникам важелі впливу на Росію - БлінкенТакож глава МЗС зазначила, що суверенітет України є основою для будь-яких дій з боку ЄС.

Позиція нової коаліції Німеччини

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партії "Союз-90"/"Зелені" і вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В Угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною.

Новим канцлером ФРН став Олаф Шольц (СДПН).

У Шольца поцікавилися, чи готовий новий уряд призупинити "Північний потік-2" у відповідь на шантаж Росії наступом на Україну. Він відповів, що "безпека в Європі передбачає дотримання принципів".

Автор: Людмила Жерновська