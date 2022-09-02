Міністр економіки країни Роберт Габек заявив, що не треба розраховувати на надходження газу через "Північний потік-1" взимку.

Німеччина "ні в якому разі не може покладатися на Росію" і не повинна розраховувати на поставки газу по "Північному потоку-1" взимку.

Про це заявив міністр економіки країни Роберт Хабек, повідомляє Market Insider.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" відключила єдину працюючу турбіну на компресорній станції трубопроводу "Північний потік-1", який йде з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. "Газпром" вказав на технічну необхідність триденної зупинки для регулярного ремонту, однак голова німецької Федеральної агенції мереж Клаус Мюллер заявив, що такий ремонт є "незрозумілим" і звинуватив Москву в спробах покарати Берлін за підтримку України.

Відео дня

"Ми не повинні розраховувати на надходження газу через "Північний потік-1" взимку, - вказав Хабек. - Я очікую, що ми не можемо покладатись на Росію, або "Газпром" жодним чином, решта - просто спекуляції".

Габек також зазначив, що наразі міністерство не веде прямих перемовин з "Газпромом".

Останніми місяцями Хабек та інші європейські чиновники звинуватили Кремль у використанні енергетичної зброї як способу помсти за санкції, введені через напад на Україну.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала "самообманом" твердження, що Берлін отримував дешевий газ із Росії. За її словами, Німеччина заплатила за нього своєю безпекою та незалежністю. Глава німецького МЗС також категорично виступила проти відкриття газопроводу "Північний потік-2" на тлі нинішньої енергетичної кризи.

Вас також можуть зацікавити новини: