Також він наголосив, що держава робить все від неї залежне, щоб не допустити реалізацію проекту.

Країни Європейського Союзу та Сполучені Штати Америки мають забезпечити енергетичну безпеку України у разі запуску "Північного потоку-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

"Навіть якщо і запускався б "Північний потік-2" і буде він запущений, Україна повинна отримати все, що гарантували інші держави – європейські і Сполучені Штати Америки, що ми будемо забезпечені енергетичною безпекою, що ми будемо в цьому напрямку в безпеці. Повинні бути конкретні речі, і кожна з наших сторін повинна виконати свої обов’язки і обіцянки", - сказав він.

Також президент наголосив, що наша держава робить все від неї залежне, щоб не допустити реалізації проекту.

Читайте такожЧерез "Північний потік-2" Україні на рік загрожує втрата 40% доходів від транзиту газу – МВФ"Все, що можемо, ми робимо. Ми відтягуємо цей процес? Так. Ми розмовляємо з партнерами, які можуть провести санкційну політику? Ми дуже сильно з цим працюємо, з цим напрямком ми працюємо дуже сильно. Це все, як ми можемо впливати. І тут ми подивимося результат нового уряду (Німеччини – УНІАН), нового погляду", - сказав він.

"Північний потік-2"

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік - 2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. у рік до 2024 року, допоки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити чинність контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якнайшвидше сертифікувати "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Автор: Дмитро Шварц