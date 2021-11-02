Також Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Сполучені штати Америки продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, в тому числі шляхом зменшення ризиків, пов’язаних із газопроводом "Північний потік-2".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).

"Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він привітав кроки України щодо подолання корупції та підкреслив, що разом із нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі шляхом зменшення ризиків, пов’язаних із газопроводом "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїна запросила аварійну допомогу на постачання електроенергії з БілорусіЯк повідомляв УНІАН, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі обговорив із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном напружену безпекову ситуацію на Донбасі.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до весни 2022 року.

27 жовтня 2021 року Україна прокоментувала сертифікацію"Північного потоку-2".

Автор: Катерина Гірник