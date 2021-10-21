Володимир Путін дав оптимістичний прогноз.

Російська Федерація оголосила 18 жовтня про завершення заповнення першої нитки "Північного потоку-2" газом. Другу нитку ж планують заповнити до кінця року.

Про це заявив російський президент Володимир Путін на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

За його словами, Москва завершить роботи по заповненню другої нитки газопроводу "Північний потік-2" в середині або в кінці грудня.

"До кінця поточного року - в середині, в кінці грудня - буде завершена технологічна робота по заповненню другої газової труби "Північного потоку-2", - заявив Путін.

Читайте також У "Нафтогазі" розповіли, коли очікується зниження ціни на газ "Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Автор: Анастасія Горбачова