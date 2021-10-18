Перша нитка "Північного потоку-2" заповнена газом - Nord Stream 2 AG

У Nord Stream AG уточнили, що пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.

Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом. Про це повідомляє оператор проекту компанії Nord Stream 2 AG. Читайте такожСША продовжують виступати проти "Північного потоку-2" - Держдеп "Процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" завершена", — йдеться в повідомленні. У Nord Stream AG уточнили, що пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Відповідно до плану і проектних вимог нитка наповнена в обсязі приблизно 177 мільйонів кубометрів, що забезпечує рівень тиску в газопроводі 103 бар, відзначили в компанії. Такого тиску достатньо, щоб надалі почати транспортування газу, підкреслили в Nord Stream. "Північний потік-2": що необхідно знати Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом. Автор: Олена Коваленко

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