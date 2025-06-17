Кремль компенсує втрату нафтогазових доходів коштом росіян.

Тарифи на електроенергію у Росії з 1 липня зростуть на 13% через необхідність додаткових витрат на війну на тлі падіння доходів та зростання дефіциту бюджету, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що зростання тарифів - один зі способів, яким "кремль перекладає витрати на утримання воєнної машини на плечі звичайних громадян". І це матиме відтерміновані у часі наслідки для них.

"У перспективі їх (громадян Росії) очікує подорожчання товарів і послуг, зниження купівельної спроможності, зростання боргового навантаження", - наголошується у повідомленні.

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У Центрі нагадали, що у захоплених районах Донецької області з 1 липня окупаційна адміністрація також підвищує тарифи на комунальні послуги. Найбільше подорожчає водопостачання – на 31%. Окупанти пояснюють це необхідністю "забезпечення повсякденного комфорту жителів Донбасу".

А у тимчасово окупованих містах Запорізької області окупаційна адміністрація, за даними ЦПД, вкотре підвищила тарифи на проїзд у громадському транспорті. Так, в окупованому Бердянську порівняно з тарифами 2023 року вартість проїзду за готівку зросла вже удвічі.

Ціни на нафту та бюджет Росії

Через падіння нафтогазових доходів та зростання дефіциту бюджету, Росія шукає додаткові ресурси на війну з Україною. Задля цього, зокрема, пропонується змінити бюджетне правило та встановити, що нафтовики мають перераховувати до Фонду національного добробуту, який витрачається на війну, надлишки доходів, в разі, якщо вартість нафти перевищить 50 доларів за барель (наразі 60 доларів).

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження вартості найпопулярнішої російської сировини марки Urals - до 50 доларів за барель, однак зі зростанням вартості нафти через ірано-ізраїльську війну, дорожчає і російське "чорне золото".

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